13 من عائلة واحدة.. تدوينة مؤلمة لشاب سوري "دفنت حياتي"

منذ أن ضرب الزلزال المدمر تركيا وسوريا، باتت آلاف القصص المأساوية، التي ولدت من رحم هذه المأساة، لا تعد ولا تحصى.

جثث غطاها ركام المباني المهدمة وعالقون يحاول المسعفون الوصول إليهم، وجرحى نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة، فضلاً عن فقدان الناس أحباءهم.

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"راحت عيلتي"

وفي قصة جديدة تفطر القلوب، كشف شاب سوري يدعى فادي الحلبي على حسابه في فيسبوك، عن وفاة 13 فرداً من أسرته بالزلزال في إقليم هاتاي جنوب تركيا.

فيما نعاهم بكلمات مؤثرة قائلاً: "راحت عيلتي يا رب ماتت عيلتي ماتوا سندي وقوتي 13 قمراً راحو عالجنة".

كما أضاف وهو يقف حيث دفن عائلته: "هون دفنت جزءاً من عمري وروحي وقلبي وأملي.. هون دفنت حياتي".

35 ألف قتيل

يشار إلى أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع ارتفعت إلى نحو 35 ألفاً، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.

فيما قالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة يمكن أن "تتضاعف".