الناتو: كييف تستخدم ذخائر أكثر مما ننتج!

وسط استمرار المعارك بين روسيا وأوكرانيا، ودخولها العام الثاني، مع مواصلة الغرب دعمه العسكري لكييف، حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.

وقال خلال مؤتمر صحافي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو، اليوم الاثنين، إن "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية".

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كما أضاف "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".

ماذا عن الطائرات؟

إلى ذلك، أشار إلى أنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد القوات الأوكرانية بالطائرات في الاجتماع المقبل لوزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين. وأوضح أن هذه المسألة تحتاج إلى دعم عملي عاجل.

كذلك أكد أن تزويد دول الحلف لكييف بالمقاتلات لن يجعل الحلف طرفا في الصراع.

أما عن الهجوم الروسي الجديد المتوقع على الأراضي الأوكرانية، فاعتبر أنه بدأ فعلاً. وختم قائلا "لا نرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للسلام، بل لا يزال متمسكاً بالسيطرة على أوكرانيا".

وكانت عدة بلدان أوروبية أبدت استعدادها لدعم كييف بالدبابات الحديثة والصواريخ المتطورة مؤخراً، فضلا عن الولايات المتحدة، من أجل رفد القوات الأوكرانية بدفعة جديدة تمكنها من صد الهجوم الروسي المتوقع في الربيع المقبل، فيما تطوي الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري (فبراير 2023) سنتها الأولى وسط توقعات بأن تطول لأشهر عدة بعد.