بعد 170 ساعة.. انتشال سيدة حية ترزق في غازي عنتاب

على الرغم من مرور أسبوع على الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا تستمر أعمال البحث عن ناجين تحت الركام.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن فرق الإنقاذ في مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد، تواصل البحث عن ناجين رغم مرور نحو 8 أيام على الكارثة.

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كما أشار إلى أن منطقة نورداغ مدمرة بالكامل، وقسم كبير من السكان بلا مأوى.

وتمكن العاملون من انتشال سيدة تدعى سيبال كايا، تبلغ من العمر 40 عاماً، على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى مكون من 5 طوابق في قضاء إصلاحية، بعد 170 ساعة على الزلزال.

ثم نقلوها لاحقا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الاثنين.

طفل الـ7 سنوات

كذلك، انتشل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حياً من تحت الركام في منطقة هطاي، بعد مرور 166 ساعة على الزلزال.

وفي وقت سابق، سحب المسعفون رجلا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من المأساة.

فعلى الرغم من تراجع الأمل في العثور على أحياء، فإن السلطات التركية أكدت أنها لن توقف مرحلة الإنقاذ من المناطق المنكوبة بدون أدلة قاطعة على عدم وجود ناجين"، حيث يواصل قرابة 34 ألف عامل عمليات البحث عن عالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة.

يذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا كان حصد حتى الآن ما يقارب 35 ألف قتيل، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر.

وتوزعت الأعداد بين 5300 قتيل في سوريا، ما يقارب 3886 منها في مناطق المعارضة وحدها، و29605 أشخاص في تركيا.