رئيس أركان الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر "خصم مخيف"

وصف رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي مجموعة فاغنر الروسية العسكرية المنتشرة في عدد من الدول الإفريقية وعلى الجبهة في أوكرانيا بأنها "خصم مخيف" ونموذج سوف "يتطور".

وقال الجنرال بيار شيل، الاثنين، خلال لقاء مع جمعية صحافيي الدفاع: "لننظر إلى ميليشيا فاغنر وإلى الاستعراض الذي تقوم به"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "إنها توجه إلينا رسالة مفادها أننا سنواجه هذه الميليشيات في أماكن أخرى، إنها قادرة على دفع الثمن غالياً بدمائها لتحقيق أهدافها وستكون خصماً مخيفاً".

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كما أوضح أن مجموعة "فاغنر: تطرح علينا مشكلة وتقول لنا إنها خصم مخيف لأنها تكافح للحصول على مكانة في الكرملين بطريقة ما من خلال دفع ثمن باهظ"، وفق فرانس برس.

جدار برلين

فيما أشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت قبل حوالي عام لم تكشف بعد كل عواقبها الجيوستراتيجية.

كذلك رجح أن تكون المرحلة المقبلة مهمة بحجم حدث سقوط جدار برلين، لافتاً إلى تغيرات "استغرقت سنوات لتتجسد وطبعت ثلاثة عقود".

فرضت نفسها كقوة رديفة أساسية

يشار إلى أن مجموعة "فاغنر" فرضت نفسها في الأشهر الماضية كقوة رديفة أساسية للجيش الروسي في أوكرانيا، لا سيما في الخطوط الأمامية بالمعركة من أجل السيطرة على باخموت (شرق).

وأكد قائدها يفغيني بريغوجين، الأحد، السيطرة على بلدة كراسنا هورا على مسافة بضعة كيلومترات إلى شمال المدينة الكبرى في منطقة دونيتسك.