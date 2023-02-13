طلاب قبارصة فازوا ببطولة في تركيا ثم قتلهم الزلزال!
إحصائيات رسمية سجلت ارتفاع الضحايا إلى 29605 أشخاص
بعد مرور أسبوع على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي ضربت المنطقة، لا تزال القصص المأساوية التي خلّفها الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا مستمرة بالطوفان.
ففي قصة أليمة أخرى، لقي فريق الكرة الطائرة يضم طلاباً من قبرصي الشمالية حتفهم ضمن 35 ألف ضحيّة خلفتها الكارثة.
ولقيوا الطلّاب مصرعهم بعدما فازوا بمباراة في تركيا.
في حين بلغ عددهم 24 شاباً وفتاة، وفقاً لموقع "channel4" الذي لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث الأليم.
29605 ضحية
يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.
24 schoolchildren from N Cyprus went happily to bed on Sunday night in their 10 floor hotel. They’d won their volleyball matches on tour in Turkey that day. Life was good. Hours later every single one of them would be killed in the earthquake. @Channel4News tonight 5.30 pic.twitter.com/rF6Kqlcw1S— alex thomson (@alextomo) February 12, 2023
ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، إلا أن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.
فقد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.
كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.
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