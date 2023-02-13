بملامح غاية في البراءة.. طلب غريب لطفلة تركية لحظة إنقاذها
"أريد كولا صفراء.. وبكميات كبيرة".. بهذه الكلمات عبرت طفلة تركية عن رغبتها في تناول المياه الغازية المفضلة لديها لحظة إنقاذها من تحت الركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.
وفي فيديو نشرته قناة TRT خرجت الطفلة شينغول ذات الخمسة أعوام بملامحها البريئة والجميلة بعد 132 ساعة قضتها تحت الأنقاض في مدينة غازي عنتاب التركية، لتطلب طلباً غريباً.
"Sarı kola istiyorum. Bir sürü olsun..."— TRT HABER (@trthaber) February 11, 2023
Gaziantep İslahiye'de 132. saatte enkazdan çıkarılan Şengül, hayata bir öpücük verdikten sonra kola istedi. pic.twitter.com/2pI11NxrNy
فقد كان أول طلب للصغيرة المستلقية على سرير الإنقاذ هو الكثير من زجاجات المشروب الغازي (الأصفر)، لتسألها سيدة في سيارة الإسعاف: "تريدين الكثير من الكولا الصفراء؟"، فأجابت شينغول: "نعم سأشربها كاملة" لتبادرها المسعفة بالسؤال "هل ستشربينها في الطائرة أم عند النزل؟ لتجيب الطفلة بكل براءة "في الطائرة".
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر، الاثنين الماضي، حاصداً أكثر من 37 ألف قتيل، حوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مدمرة بالكامل، حيث تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.
فيما تتوقع عدة منظمات وعلى رأسها الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لاسيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.
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