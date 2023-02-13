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رئيس الاستخبارات سيرغي ناريشكين (فرانس برس - أرشيفية)
رئيس الاستخبارات سيرغي ناريشكين (فرانس برس - أرشيفية)

موسكو: أميركا تدرب دواعش في سوريا لمهاجمة روسيا

دبي - العربية.نت
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أعلن جهاز المخابرات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أنه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش الأميركي يدرب متطرفين لمهاجمة أهداف في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابقة.

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"من داعش والقاعدة"

وأضاف الجهاز، الذي يقوده حليف للرئيس فلاديمير بوتين، أن لديه معلومات بأن 60 من أولئك المتشددين من جماعات تابعة لداعش والقاعدة جرى استقطابهم ويخضعون للتدريب بقاعدة أميركية في سوريا.

كما قال الجهاز في بيان "ستُسند إليهم مهمة الإعداد لهجمات إرهابية وتنفيذها ضد دبلوماسيين وموظفين بالخدمة المدنية وأفراد بجهات لإنفاذ القانون والقوات المسلحة".

لا أدلة

فيما لم ينشر البيان المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها تأكيداته ولم يتسن لرويترز التحقق من صحتها بشكل مستقل.

ويرأس الجهاز، الذي كان جزءا من جهاز كي.جي.بي خلال الحقبة السوفيتية، سيرجي ناريشكين الذي التقى مدير الاستخبارات الأميركية المركزية وليام بيرنز في أنقرة العام الماضي.

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