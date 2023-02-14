الناتو يحذر: بوتين بدأ الهجوم الكبير ضد أوكرانيا.. ويدعو لتزويدها بالسلاح

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الهجوم الروسي "الكبير" الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا قد بدأ بالفعل بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وأضاف ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لـ"الناتو" إن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأسلحة التي تحتاجها "لكسب هذه الحرب". وأضاف أن قرار الحلفاء في "الناتو"، بشأن إرسال طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا "ليس القضية الأكثر إلحاحًا" في الوقت الحالي.

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وأكد ستولتنبرغ ، الذي سيعقد بين 14 و15 فبراير في بروكسل: "لقد تطور نوع الدعم وهذا جزء من المشاورات الجارية بين الحلفاء داخل الحلف وفي مجموعة دعم أوكرانيا وسيستمر".

وأوضح: "لأننا نعلم الحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لتكون قادرة على استعادة الأراضي وتحرير الأراضي والفوز في هذه الحرب والانتصار كدولة مستقلة وذات سيادة".

وفيما يتعلق بالأسلحة، أكد الأمين العام للحلف أهمية مناقشة أنواع الأنظمة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وأن تكون جميع تلك الأنظمة "تعمل كما ينبغي".

وقال: "عندما تعد لمزيد من الحرب ولشن هجمات جديدة، لذا، من المهم جدًا أن يقدم حلفاء وشركاء الناتو المزيد من الدعم لأوكرانيا".

انقسام الناتو

فيما قال وزير الدفاع الأميركي خلال كلمته في اجتماع حلف الناتو إن روسيا تراهن على انقسام الناتو والأسابيع المقبلة حاسمة مضيفا بأن الغرب عليه مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا إلى أبعد مدى.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: "يجب تكثيف الدعم العسكري وتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي والدبابات".

ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.

كما حذّر ستولتنبرغ من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف.

وقال خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء الدفاع في دول الناتو "الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية" واعتبر أن "هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط".

وأضاف أنه يتوقع مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات في اجتماع وزراء دفاع دول الحلف الذي سينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين.وأضاف "هناك الآن نقاش يدور أيضا حول مسألة الطائرات، وأتوقع أن يتم تناول ذلك غدا بالاجتماع في بروكسل" موضحا أن إمداد أوكرانيا بالطائرات في وقت تتعرض فيه هذه الدولة للهجوم من روسيا بحاجة إلى دعم عملي عاجل.

وأكد أمين عام الحلف الأطلسي كذلك أن تزويد دول الحلف لأوكرانيا بالمقاتلات لن يجعل الناتو طرفا في الصراع.