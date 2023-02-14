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زلزال تركيا

خرجوا للنور بعد 198 ساعة من الزلزال.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت الركام

شاب عمره 17 عاما ورجلا آخر لم تحدد هويته تم انتشالهما من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية.. وإنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا

العربية.نت، وكالات
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أفادت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمر في تركيا، مما يؤكد أنه "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس".

وقالت شبكة "سي.إن.إن ترك" بأن شابا عمره 17 عاما يدعى محمد ورجلا آخر لم تحدد هويته تم انتشالهما من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية اليوم، بعد نحو 198 ساعة من زلزال الأسبوع الماضي المدمر. وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "الأناضول" بأنه جرى إنقاذ شخص ثالث في أدي يمان بجنوب تركيا.

وبث موقع "يني شفق" على "تويتر" لقطات لعمال الإنقاذ يحملون شخصين على محفتين في انتظار وصول سيارات الإسعاف.

وكان الزلزال وقع فجر يوم الاثنين السادس من فبراير شباط بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا.

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تستمر عمليات الإنقاذ رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، اليوم الثلاثاء، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من سوريا في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية عبر التاريخ.

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