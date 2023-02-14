دول أوروبية وأميركا "تعارض بقوة" توسيع المستوطنات الإسرائيلية

قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنهم منزعجون بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.

وقال الوزراء في بيان مشترك صدر في ألمانيا "نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض".

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وأضاف البيان "نواصل دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الثلاثاء، تقنين السلطات الإسرائيلية عدة مواقع استيطانية وبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المجلس في بيان إن البديوي طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن تلك القرارات التي تعد "انتهاكا صارخا" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما وصف البديوي القرارات الإسرائيلية بأنها "اعتداء سافر" على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنها تشكل "عقبة كبيرة" أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

ورفض وزير المالية الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، الانتقادات الأميركية لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وتعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الأراضي المحتلة.

وجاءت تصريحات بتسلئيل سموتريتش بعد أقل من يوم من إعلان الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للخطط الإسرائيلية للبناء بكثافة في مستوطنات الضفة الغربية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع بؤر استيطانية.

وأقرت حكومة نتنياهو، يوم الأحد، بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية، وقالت إنها ستوافق قريبا على بناء إضافي في المستوطنات القائمة. وأعلن سموتريتش أنه من المقرر الموافقة على حوالي 10 آلاف وحدة سكنية جديدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه "منزعج بشدة" من القرار الإسرائيلي، لكنه لم يشر إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل.

ورد سموتريش على توبيخ بلينكن قائلا إن حكومته "أوضحت موقفنا للأميركيين"، وإن "الخلافات أمر حميد، حتى بين الأصدقاء".

وأثارت خطط الاستيطان الإسرائيلية إدانة من الأردن ومصر والسعودية والاتحاد الأوروبي والعديد من الحلفاء الأوروبيين الآخرين لإسرائيل.

وأدانت وزيرة الخارجية النرويجية، أنكن هويتفلدت، يوم الثلاثاء، خطط إسرائيل.

وقالت هويتفيلدت لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي"، إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية على الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي ويجب وقفها".