قديروف يكشف تفاصيل محاولة قتل جنرال من مساعديه بفخ مسمم

كشف حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف تفاصيل محاولة تسميم طالت أقرب مساعديه وقائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف.

جاء ذلك في منشور لقديروف بالقناة الرسمية له على تطبيق "تليغرام"، حيث طمأن متابعيه أولا بأن الحالة الصحية لعلاء الدينوف الآن على ما يرام، ولا شيء يهدد حياته أو صحته.

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ووصف قديروف عملية التسميم بقوله: "تلقى علاء الدينوف، 8 فبراير، مظروفا به رسالة، اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة، وحينما شك في ذلك من خلال الرائحة الكاوية والنفاذة اتخذ جميع الإجراءات في الوقت المناسب: قام بتنظيف يديه وغسل تجويفه الأنفي، وكذلك فعل مساعدوه الذين لمسوا المظروف. ولجأ الجميع إلى الكتيبة الطبية"

وأشار قديروف إلى أن الجنرال علاء الدينوف وكلا المساعدين الآن في عيادات موسكو وهم في تحسن، فيما يقوم الأطباء بجميع الإجراءات اللازمة، وأخذ المتخصصون عينات من المواد البيولوجية لتحليل وتحديد المادة السامة.

وأعلن قديروف أنه بالتوازي يجري تحقيق في محاولة الاغتيال وتحديد المتورطين فيها وأفاد بوجود نتائج فعلية.

وتمنى حاكم الشيشان لمساعده أبتي علاء الدينوف ورفاقه الشفاء العاجل والعودة إلى الخدمة، وتقدم بالشكر الخاص لقائد وأطباء الكتيبة الطبية الذين قدموا المساعدة المهنية على الفور للضباط المسمومين وقاموا بتحييد السم.