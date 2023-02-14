روسيا و أوكرانيا
طائرات هولندية تعترض 3 طائرات حربية روسية قرب بولندا
كالينينغراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا
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قالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين إن مقاتلتين هولنديتين من طراز إف-35 اعترضتا تشكيلا من ثلاث طائرات حربية روسية بالقرب من بولندا واقتادتها إلى خارج تلك المنطقة.
وقال بيان الوزارة "الطائرة التي كانت مجهولة آنذاك اقتربت من منطقة المسؤولية البولندية في إطار حلف شمال الأطلسي من كالينينغراد".
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وكالينينغراد هي منطقة روسية على ساحل البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوتين بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
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