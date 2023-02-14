يسمع صرير أسنانه.. فيديو يحطم القلوب لطفل الزلزال وهو يرتجف

لا تتوقف المآسي الإنسانية بسبب الزلزال المدمّر الذي هزّ الأرض بين تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، عن الظهور. ولعل للأطفال حصّة الأسد في المعاناة المستمرة منذ 8 أيام وأكثر.

فقد أظهر مقطع فيديو جديد طفلاً من المنطقة التي ضربها الزلزال في تركيا يرتجف برداً، حتى قام أحد عمّال الإغاثة بمساعدته على ارتداء حذاء وسترة يقيانه من شر البرد القارص، ويدفئان جسده الصغير الناعم.

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إلا أن هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات تشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

كما أرفق الفيديو بتعليق قال: "مؤثر جدا.. مشاهد مؤلمة من المنطقة التي ضربها الزلزال ".

آلاف الضحايا ونداء عاجل

يشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية كانت أعلنت ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى 31 ألفا و643.

بدورها، قالت منظمة الخوذ البيضاء للإنقاذ في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا الاثنين، إن عدد قتلى الزلزال في المنطقة وصل الآن إلى 2274.

وأفادت المنظمة بأن عدد المصابين تجاوز 12400 وأن هذه الأعداد تعتمد على بيانات راجعتها أيضا مصادر طبية.

أما المتضررين من الزلزال، فأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عددهم في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.