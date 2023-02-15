تراجع أوكراني بلوغانسك.. وزيلينسكي يتحدث عن وضع صعب بباخموت

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، فيما تقترب الحرب الدامية من إتمام عامها الأول.

وفي آخر الأحداث الميدانية، ما أعلنه مركز مراقبة روسية من قيام القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، بمهاجمة مدينة إيلوفايسك، مطلقة خمسة صواريخ "هيمارس".

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وبحسب بيان نشره المركز على قناته في تلغرام "أطلقت خمسة صواريخ "هيمارس"،... ووقع القصف الساعة 07:20 بتوقيت موسكو".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن تراجع القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات. وأوضحت في بيان أن قواتها اخترق دفاع القوات الأوكرانية الموجه في منطقة غابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتابعت أنه وأثناء هجوم العسكريين في المنطقة العسكرية المركزية تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي عن الخطوط المحتلة سابقا إلى مسافة تصل إلى 3 كيلومترات. وأضاف البيان أن العسكريين الأوكرانيين غادروا مواقعهم على عجل بعد تلغيم المنطقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار الثلاثاء إلى وضع "صعب للغاية" في شرق البلاد في مواجهة القوات الروسية التي حقّقت في الأسابيع الأخيرة مكاسب ميدانية، خصوصا قرب باخموت.

وقال الرئيس في مداخلته المسائية اليومية عبر الفيديو إن "الوضع على خط الجبهة، خصوصا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعبا للغاية. إنها حرفيا معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".