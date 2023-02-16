ألبوم زفاف وصور عائلية.. ذكريات تدمي القلب بين الأنقاض

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، الكثير من الذكريات المؤلمة والحزينة تحت ركام وأنقاض المنازل بينما أهلها رحلوا.
فقد وثقت لقطات ألبوم صور عائلية تم العثور عليه بين حطام مبنى مدمر في تركيا.
وظهر ألبوم تتصدره صورة زوجين في يوم زفافهما، حيث العروس ترتدي الفستان الأبيض بجانب عريسها بالبدلة الرسمية.
🔴 لقطات توثق ألبوم صور عائلي📸 تم العثور عليه بين حطام مبنى مدمر في #تركيا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي#زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_تركيا#زلزال_سوريا#العربية pic.twitter.com/8qvorcm8Kh— العربية (@AlArabiya) February 16, 2023
كما ضم ركام منزل آخر تناثر صور عائلة أخرى ودفاتر، بينما وجدت في هطاي التركية صور مع بروازها وفوقها تناثرت أرغفة من الخبز.
هذا وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 36,187.
كما أشارت في بيان اليوم الخميس، إلى إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المتضررة في البلاد.
وأوضحت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش.
يذكر أن العديد من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض سواء في تركيا أو سوريا منذ الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير، فيما يرجح العديد من المختصين ارتفاع أعداد القتلى بشكل كبير بعد.
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