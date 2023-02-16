الناتو: الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيراً على تركيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن 3500 فريق بحث وإنقاذ يعمل في المناطق المنكوبة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، أن بلاده ستوفر المزيد من الخيام للمنكوبين داعياً دول الناتو إلى المساعدة.

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بدوره، قال أمين عام الناتو إن الحلف أرسل فرقاً من المتخصصين في الإغاثة والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة بتركيا، وأضاف أن دول الحلف تعمل على مدار الساعة لنقل المساعدات إلى أنقرة.

وأوضح أن الزلزال يشكل الضربة الأكثر تأثيراً على تركيا، مؤكداً دعم الحلف لها.

إغاثة المنكوبين

كذلك أكد أن تركيز الناتو ينصب على إغاثة المنكوبين من الزلزال ونقل معدات الإيواء إلى تركيا.

يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري فجر السادس من فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص، وتشريد الملايين، وسط توقعات بأن يرتفع أكثر بعد عدد الضحايا، مع انتشار الركام.

وبدأت السلطات تتعامل مع واحدة من أسوأ حالات التشرد في العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفير المأوى لمئات آلاف النازحين جراء الكارثة. فأكثر من مليوني شخص على الأقل في تركيا التي تضم 85 مليون نسمة، فقدوا منازلهم، وأضحوا بلا مأوى.

إيواء أكثر من 100 ألف نازح

فيما رجح الاتحاد التركي لأصحاب الفنادق إيواء أكثر من 100 ألف من النازحين في فنادق على مستوى البلاد.

إلا أن كل تلك الإجراءات لم تخفف من انتقادات المتضررين والمعارضة السياسية على السواء، بسبب ما وصفوه باستجابة الحكومة غير المنظمة وغير الكافية، خاصة في أعقاب الزلازل مباشرة.