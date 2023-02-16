دول الخليج وأميركا: إيران تنشر الصواريخ والمسيّرات بالعالم

دانت مجموعة العمل الخليجية-الأميركية المشتركة الخاصة بإيران، اليوم الخميس، استخدام طهران الصواريخ والطائرات المسيرة ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

وقالت المجموعة في بيان، نشره مجلس التعاون الخليجي إن الولايات المتحدة والدول الأعضاء في المجلس إنها تدين "سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار بما في ذلك دعمها للإرهاب".

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كما عبر البيان عن مخاوف واشنطن ودول الخليج بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار طهران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية والصواريخ المتقدمة والطائرات المسيرة، وفقا لوكالة "أنباء العالم العربي".

وحذرت المجموعة الخليجية الأميركية من أن نشر إيران الأسلحة وإيصالها لأطراف أخرى "يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة والعالم بأسره"، لافتة إلى أن ممارسات طهران أطالت أمد الصراع في اليمن وأدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك.

يشار إلى أن عدداً من النواب الجمهوريين والديمقراطيين تقدموا بمشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يندد بتلك المسيرات ويطالب بالتصدي لها.

كما دعوا إدارة الرئيس جو بايدن إلى إنتاج أنظمة لمواجهة المسيرات الإيرانية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس.

تزايد استخدام المسيّرات

أتت تلك الخطوة، بعدما أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، أمس الأربعاء أن الأدلة تتزايد على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في المنطقة، ومن جانب روسيا أيضا في حربها على الأراضي الأوكرانية.

وكانت الإدارة الأميركية فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على مؤسسات وشركات إيرانية لاسيما الحرس الثوري، بسبب نشاطاته في مجال "الدرون"، وتزويده القوات الروسية بها.

ولطالما وجهت انتقادات لطهران بسبب دعمها للعديد من الميليشيات في الشرق الأوسط، لاسيما في العراق واليمن ولبنان، ما يزعزع أمن تلك البلدان.