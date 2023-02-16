رئيس فاغنر ينتقد ثانية الجيش الروسي: بيروقراطية قاتلة

مجدداً، وجه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا سهام انتقاداته إلى موسكو.

ففي مقاطع مصورة نشرت ليلاً على تلغرام، ندد يفغيني بريغوجين، الذي يعرف بـ "طباخ بوتين" بـ"البيروقراطية العسكرية الروسية القاتلة والرهيبة.

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ماذا عن باخموت؟!

أما عن الوضع في مدينة باخموت شرق أوكرانيا والتي يشهد محيطها منذ أسابيع معارك شرسة وهجمات روسية مكثفة، فرجح ألا تتمكن قوات بلاده من السيطرة عليها قبل شهرين.

وقال "قد ندخلها في مارس أو أبريل المقبلين"، عازياً التقدم الروسي البطيء إلى "البيروقراطية العسكرية القاتلة".

كما أردف أن السيطرة على المدينة قد يتطلب شهرين لوجوب قطع جميع طرق الإمداد، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكان بريغوجين قال في وقت سابق إن القوات الأوكرانية تعزز صفوفها في باخموت وترسل باستمرار جنود احتياط إضافيين.

يشار إلى أن مجموعة فاغنر تقود الهجوم على باخموت منذ الصيف، وقد سيطرت مؤخراً على سلسلة من البلدات القريبة منها في محاولة لتطويق المدينة.

أما بالنسبة لبيروقراطية الجيش الروسي، فلطالما وجه قائد فاغنر انتقادات لاذعة للقوات الروسية، على مدى الأشهر العديدة الماضية، ما بدأ يزعج إلى حد بعيد الكرملين، بحسب ما أفادت سابقا مصادر مطلعة.