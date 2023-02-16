روسيا ترد على النمسا.. وتطرد 4 دبلوماسيين

أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها طردت أربعة دبلوماسيين نمساويين، بعدما طردت فيينا أربعة دبلوماسيين روس في قضية يبدو أنها مرتبطة بمزاعم تجسس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن فيينا اتخذت "خطوة غير ودية وغير مبررة" تقوض موقف النمسا السابق كدولة غير منحازة.
خطوة مماثلة
ومطلع فبراير الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، طرد أربعة دبلوماسيين روس؛ منهم اثنان معتمدان لدى الأمم المتحدة في النمسا.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء تصرفوا "بطريقة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي"، موضحة أنهم "مدعوون إلى مغادرة الأراضي في موعد أقصاه 8 فبراير (شباط)". ولم يحدد البيان الاتهامات الموجهة إليهم.
تمثيل دبلوماسي مهم
وتمتلك روسيا تمثيلاً دبلوماسياً مهماً في النمسا على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضاً لتمثيلها في الأمم المتحدة، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وطرْد الدبلوماسيين أمرٌ نادرٌ جداً في النمسا المحايدة والقريبة تقليدياً من روسيا قبل غزو أوكرانيا.
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