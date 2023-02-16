وزير خارجية إسرائيل يصل كييف في أول زيارة منذ بدء الحرب

وصل وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين إلى كييف اليوم الخميس، في أول زيارة لمسؤول كبير من بلاده لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل نحو عام.

ومن المنتظر أن يلتقي كوهين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكذلك وزير الخارجية دميترو كوليبا، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

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افتتاح سفارة إسرائيل

كذلك من المقرر أن يحضر كوهين إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في كييف والتي أغلقت بسبب الحرب.

ونقلت الصحيفة عن كوهين قوله "على مدار العام الفائت، وقفت إسرائيل إلى جانب أوكرانيا وشعبها".

كما أضاف "سنرفع اليوم العلم الإسرائيلي على السفارة في كييف والتي ستعود إلى نشاطها بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".

يذكر أن تقارير صحافية ذكرت الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة أرسلت مخزوناً من الذخيرة التي كانت مخزنة في إسرائيل لتستخدمه أوكرانيا في حربها ضد روسيا، قائلة إن حينها القرار اتُخذ في العام الماضي في عهد رئيس الوزراء حينئذ يائير لابيد.

موقف إسرائيل من الحرب

ومن بدايتها اكتفت إسرائيل بالتنديد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت قبل قرابة العام، فقد قصرت مساعدتها لكييف على المساعدات الإنسانية والمعدات الواقية، واستبعدت التوريد المباشر للأسلحة.

ويريد الإسرائيليون المحافظة على خط ساخن للتنسيق مع روسيا، أُقيم في 2015، بشأن هجماتهم العسكرية على أهداف إيرانية في سوريا، حيث تتمركز وحدة تابعة لموسكو. ويضعون أيضاً في الاعتبار سلامة الجالية اليهودية الكبيرة في روسيا، وفق ما ذكرت رويترز في وقت سابق.