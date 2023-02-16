وزير دفاع أميركا: لدينا خطة ستغير مسار الحرب لصالح أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن واشنطن لديها خطة لجعل الأمور تصب في مصلحة أوكرانيا عسكريا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على سرعة إرسال المعدات إلى أوكرانيا وتدريب الجنود.

"روسيا مستمرة في التعبئة"

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور في تالين أن روسيا مستمرة في التعبئة للحرب بأوكرانيا، مشددا على التزام الولايات المتحدة بضمان سيادة وحرية دول البلطيق.

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وقال أوستن إن "الناتو يزيد من إمكاناته في مجال الردع ويزيد من مستوى الدفاع في الجزء الشرقي من الحلف.. كما تعزز الولايات المتحدة وجودها على الجانب الشرقي من الحلف وستحافظ على وجودها المستقر في دول البلطيق".

"متحدون في مجال الردع"

كما قال إن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بحرية وسيادة حلفائنا في بحر البلطيق. ونحن متحدون معكم في مجال الردع والحماية من أي تهديد لأمننا المشترك".

مواجهة طويلة الأمد

وقبل الذكرى السنوية لانطلاق حرب أوكرانيا، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن على الحلف أن يكون مستعدا لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا تتجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا المستمرة منذ نحو عام.

وقال في مقابلة "يجب أن نكون مستعدين للأمد الطويل، لكن ذلك قد يستمر لسنوات عديدة جدا جدا".

كما أضاف "الرئيس بوتين يريد أوروبا مختلفة، حيث يمكنه التحكم بجيرانه، وحيث يمكنه أن يقرر ما يمكن أن تفعله الدول".