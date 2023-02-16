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مشاد من الدمار في تركيا - فرانس برس
مشاد من الدمار في تركيا - فرانس برس
زلزال تركيا

نداء أممي لجمع مليار دولار لمنكوبي الزلزال في تركيا

دبي - العربية.نت
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن المنظمة الدولية توجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت في السادس من شباط/فبراير لزلزال خلف أربعين ألف قتيل على الأقل في هذا البلد وفي سوريا.

وقال غوتيريش في بيان إن "التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5,2 مليون شخص ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها حكومة" تركيا "التي ضربها زلزال يعد الأعنف منذ قرن".

من أكبر الكوارث

وحض "المجتمع الدولي على التحرك أكثر لتمويل هذا الجهد الحيوي للاستجابة لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا".

كما أضاف "آن الأوان ليدعم العالم الشعب التركي كما فعلت بكل بساطة مع آخرين كانوا بحاجة لمساعدة"، لافتا إلى أن "الحاجات ضخمة والمعاناة كبيرة ولا مجال لهدر الوقت".

حصيلة جديدة

وفي حصيلة جديدة لعدد الضحايا التي حصدها الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 36,187.

في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328 بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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