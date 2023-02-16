4300 هزة في تركيا منذ الزلزال.. ولا ناجين تحت أنقاض سوريا

في حصيلة جديدة لعدد الضحايا التي حصدها الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 36,187.

كما أشارت في بيان اليوم الخميس، إلى إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المتضررة في البلاد.

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وأوضحت أن أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش

أما في سوريا، فأفاد مراسل العربية/الحدث إلى أنه لم يتم العثور على ناجين تحت الأنقاض منذ 4 أيام، مؤكداً أن الآمال تلاشت بالعثور على أحياء.

مصيرهم مجهول

في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 7328 بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن للعربية أن هناك الكثير من قتلى الزلزال دفنوا بدون تسجيلهم في المستشفيات

وشدد على أن هناك الكثير من المفقودين في المناطق المنكوبة مصيرهم مجهول.

إلى ذلك، أشار إلى أن حجم الكارثة في المناطق بالشمال السوري أكبر بكثير من الإمكانيات المتوفرة.

يعيشون جحيماً

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت أمس الأربعاء عن قلقها بشأن وضع السكان في منطقة شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة وتعاني شحا في تدفق المساعدات منذ الزلزال الكارثي الذي وقع الأسبوع الماضي.

فيما أكد مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في إفادة صحفية من جنيف بأن تأثير الزلزال كبير على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، إلا أنه اعتبر أن الخدمات موجودة، أما في الشمال الغربي أي في مناطق المعارضة فرأى أن الوضع كارثي بعد سنوات من الحرب، قائلا إن "النظام الصحي هش بصورة هائلة.. فالناس يعيشون جحيما".

يذكر أن العديد من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض سواء في تركيا أو سوريا منذ الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير، فيما يرجح العديد من المختصين ارتفاع أعداد القتلى بشكل كبير بعد.