بوتين يستقبل رئيس بيلاروسيا في موسكو

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو.

وقبيل اللقاء، قال لوكاشينكو الخميس إن روسيا "حليفتنا قانونياً وأخلاقياً"، معلنا خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك، أنه قد يضطر في المستقبل إلى إعلان التعبئة العامة.

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"سيرسل قواته حال التعرض لهجوم"

وأضاف أنه لن يرسل جيشه للقتال في أوكرانيا إلا إذا تعرضت بلاده لهجوم.

إلى هذا، تستعد بيلاروسيا لإعداد مروحيات عسكرية تتمكن من حمل أسلحة نووية تكتيكية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسا (بيلتا)، نقلاً عن لوكاشينكو.

أسلحة نووية تكتيكية

ولم يوضح لوكاشينكو إذا كان سوف يتم نشر أسلحة نووية تكتيكية في البلاد وموعد القيام بذلك. وقال لوكاشينكو إن بيلاروسيا ليست في حاجة لأسلحة نووية استراتيجية، حيث إنها لن تهاجم الولايات المتحدة من أراضيها.

يشار إلى أن روسيا استخدمت جارتها منصة إطلاق لهجومها الشامل لأوكرانيا العام الماضي، إذ أرسلت عشرات آلاف القوات وقطعاً ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا من بيلاروسيا لشن هجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف.