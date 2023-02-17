بينها زلزال تركيا.. 10 زلازل هي الأكثر عنفاً منذ 100 سنة

مع تخطي حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير 41 ألف قتيل، يعد من الزلازل العشرة الأشد عنفا من حيث عدد الضحايا في السنوات المئة الأخيرة، بحسب تقرير لوكالة "فرانس برس".

- عام 1976: 242 ألف قتيل في الصين

أتى زلزال بقوة 7,8 درجة بحسب السلطات الصينية، 7,5 درجة وفق المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، على مدينة تانغشان الصناعية على مسافة مئتي كلم شرق بكين.

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وبلغت الحصيلة الرسمية 242 ألف قتيل، غير أن تقديرات خبراء غربيين تصل إلى 700 ألف قتيل، ما يجعل منه ثاني أعنف زلزال من حيث عدد القتلى في تاريخ البشرية بعد الزلزال الذي ضرب شانشي بشمال الصين عام 1556 وقدرت حصيلته بـ830 ألف قتيل.

- 2004: 230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيا

في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004، وقع زلزال بقوة 9,1 درجة قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل على سواحل حوالى عشرة بلدان من جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.

انطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى ثلاثين مترا.

-عام 2010: 200 ألف قتيل في هايتي

في 12 كانون الثاني/يناير 2010، تسبب زلزال بقوة 7 درجة في هايتي بسقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1,5 مليون شخص، وحول العاصمة بور أو برانس إلى أنقاض.

وفي أعقاب هذه الكارثة، تفشى وباء الكوليرا بعدما أدخلته قوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى البلد بعد الزلزال فتسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص.

- عام 1923: 142 ألف قتيل في اليابان

في الأول من أيلول/سبتمبر 1923، قرابة الظهر، هز زلزال بقوة 7,9 درجة سهل كانتو، متسببا بأكثر من 142 ألف قتيل ومفقود ومئة ألف جريح، قضوا أو أصيبوا بمعظمهم في حرائق اجتاحت طوكيو ويوكوهاما على مدى يومين.

- عام 1948: 110 آلاف قتيل في تركمانستان

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1948، قتل ما لا يقل عن 110 آلاف شخص في زلزال بقوة 7,3 ضرب عشق آباد عاصمة تركمانستان التي كانت في ذلك الحين جزءا من الاتحاد السوفيتي.

- عام 2008: 87 ألف قتيل في سيشوان

في 12 أيار/مايو 2008، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجة بسقوط أكثر من 87 ألف قتيل و4,45 مليون جريح، وأتى على مناطق شاسعة من محافظة سيشوان بجنوب غربي الصين. وكان بين الضحايا آلاف التلاميذ قتلوا عند انهيار مدارس سيّئة البناء.

- عام 2005: 73 ألف قتيل في كشمير

في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2005، أوقع زلزال بقوة 7,6 درجة أكثر من 73 ألف قتيل وشرّد 3,5 مليون شخص، معظمهم في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية. وانهارت مجمل البنى التحتية الصحية تقريبا.

- عام 1932: 70 ألف قتيل في الصين

في 25 كانون الأول/ديسمبر 1932، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجة بسقوط 70 ألف قتيل في غانسو بشمال غربي الصين.

- عام 1970: 67 ألف قتيل في البيرو

في 31 أيار/مايو 1970، وقع زلزال بقوة 7,9 درجة قرب سواحل شمال البيرو متسببا بسقوط حوالي 67 ألف قتيل. وجرف سيل من الوحول والجليد مدينة يونغاي على مسافة 450 كلم إلى شمال ليما، والأكثر تضررا كانت بلدة هواراز الجبلية.

مشاهد جوية للدمار في مدينة الأتارب في حلب السورية جراء الزلزال

- عام 2023: أكثر من 41 ألف قتيل في حصيلة مؤقتة تشمل تركيا وسوريا

في 6 شباط/فبراير 2023، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزة ارتدادية شديدة بقوة 7,5 درجة.

وتخطى عدد القتلى 41 ألفا الجمعة، وفق حصيلة غير نهائية حتى لحظة كتابة هذا الخبر اليوم 17 فبراير 2023.