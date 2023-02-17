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الجيش الروسي (أ ب)
الجيش الروسي (أ ب)

عثرات أوكرانيا تطيح برؤوس في موسكو.. إقالة قائد روسي

دبي - العربية.نت
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تواصل موسكو عملية تغيير قادة وتعيين آخرين في القيادة العسكرية وذلك طيلة الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ قرابة العام.

واستمراراً للتغييرات الجذرية في القيادات عينت موسكو، اليوم الجمعة، اللفتنانت جنرال آندرى موردفيتشيف قائدا للمنطقة العسكرية المركزية ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين الذي تمت "ترقيته".

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وتم تعيين لابين رئيساً لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، على الرغم من الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا.

فيما قاد موردفيتشيف القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا، بحسب موقع "آر.بي.سي" الروسي.

وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع آزوفستال للصلب واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.

تغييرات جذرية

يأتي تعيين موردفيتشيف في أعقاب تغييرات طالت عدداً من القادة خلال الفترة الماضية.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عينت روسيا قائد القوات الجوية الجنرال سيرغي سوروفيكين قائدا عاما لقواتها في أوكرانيا، بعد فترة وجيزة من أنباء إقالة قائدي المنطقتين الشرقية والغربية العسكريتين.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية من فرانس برس)
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (أرشيفية من فرانس برس)

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إقالة نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولغاكوف من منصبه، عازية الخطوة بشكل رسمي إلى نقل بولغاكوف إلى منصب آخر.

وكانت القيادة العسكرية الروسية بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو، تعرضت العام الماضي لانتقادات حتى داخل دوائر قريبة من الكرملين، وذلك بعد هزائم منيت بها روسيا في أوكرانيا.

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