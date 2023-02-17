مفاجأة بعد العثور على الأردنيين أبطال "الأب الغني والأب الفقير"

بعد 5 أيام من التحري والبحث، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية العثور على الطالبين "أيهم وراشد" اللذين غادرا منزلهما في محافظة إربد شمالي الأردن، وتركا مدرستهما للعمل بعد قرائتهما لكتاب "الأب الغني والأب الفقير".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" إنّ فرق البحث والتفتيش المكلفة بمتابعة البحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة إربد ومن خلال إحدى مجموعات البحث الجنائي تمكنت من تحديد مكانهما والوصول إليهما في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة.

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وأكّد السرطاوي أنّه سيتم الاستماع لأقوالهما ومباشرة إجراءات تسليمهما لذويهما.

إمام جامع

وذكر إمام مسجد الأبرار في منطقة بيادر وادي السير في العاصمة عمان محمود مبارك أنه هو من بلغ عن المفقودين الحدثين أيهم وراشد.

وكان أيهم وراشد غادرا منزلي ذويهما الاثنين الماضي تاركين رسالة خلفهما، يتمردان فيها على التعليم المدرسي، بحثا عن عمل وبناء رأس مال للتوجه نحو الاستثمار كي يعمل هو لهما بدلا من أن يتعلما كي يعملان في وظيفة.

نفور من المدرسة

بدأت القصة عندما بدأ أيهم وهو طالب بمدرسة حكومية متخصصة باحتواء الطلبة المتميزين في الأردن، بالنفور من المدرسة والابتعاد عن واجباته ودروسه الأمر الذي كان واضحاً عندما تسلم علاماته للفصل الأول وكانت درجاته متدنية، ليواسيه الأب بالتعويض خلال الفترة القادمة.

وقال العمري وهو من سكان بلدة حبكا في إربد شمال البلاد، لـ"العربية.نت" إن تصرفات نجله كانت طبيعية للغاية، ولا يوجد أي مؤشر لشيء يزعجه من قبل أسرته، أو حتى محيطه، مشيراً إلى أن قرار تميزه ودراسته كان له دون ضغوطات من الأسرة.

اتفاق بين أيهم وراشد

إلى ذلك، أوضح الأب أن أيهم لم يعد إلى منزله يوم الاثنين في الوقت المحدد لمغادرته من المدرسة، وهاتف والد صديقه راشد الصبح ليتأكد فيما إذا كان أيهم متواجداً عنده ليبلغه والد راشد بأنه أيضاً يعتقد بأنه متواجد عند أيهم في المنزل، وهنا بدأت المخاوف والشكوك.

وبعد تواصل الوالدين مع المدرسة تبين بأنهما لم يذهبا إلى المدرسة صباح الثلاثاء، ليتوجها على الفور إلى المركز الأمني وتم تقديم بلاغ فقدان رسمي وموثق لدى الأجهزة الأمنية.

كتاب الأب الغني والأب الفقير

وكتاب (الأب الغني والأب الفقير) هو كتاب من تأليف الكاتب الأميركي روبرت كيوساكي بالاشتراك مع شارون إل.ليتشر، يحكي عن أهمية الاستقلال المالي وبناء الثروة عن طريق الاستثمار وامتلاك الأصول والاستثمار بها والبدء في مشروع تجاري بالإضافة إلى كيفية تنمية الذكاء المالي لتحسين الأداء المالي والتجاري.

وحقق الكتاب انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي وترجم لمعظم لغات العالم ومنها العربية.

ويحكي الكاتب قصة طفولته، الموزعة بين نصائح أبيه الأستاذ الجامعي والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الفقير، وبين نصائح والد صديقه مايك، رجل الأعمال والذي يرمز له في الكتاب بلقب الأب الغني.