زيلينسكي من ميونيخ: نحتاج المزيد من السلاح في أسرع وقت

شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أن تأخير إرسال الأسلحة لبلاده خطأ كبير.

وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الجمعة: "نحن بحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا ولا بديل لذلك"، مضيفاً أن "أوكرانيا بحاجة إلى طائرات مقاتلة في أسرع وقت".

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"لا مساومة"

كما أردف أن الكرملين جلب الدمار إلى أوروبا، مؤكداً أن أوكرانيا يجب أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

كذلك تابع: "لا مساومة على تحرير كل أراضي أوكرانيا من الاحتلال الروسي"، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه يثق في قدرة بلاده على "تحقيق النصر ضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ومؤيديه".

"أوروبا موحدة"

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن "بوتين لن ينجح وأوكرانيا ستنتصر"، مشدداً على أن "أوروبا موحدة الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف شولتس أمام المؤتمر: "نقدم لأوكرانيا أحدث الأسلحة والذخائر ومستمرون في ذلك".

كما تابع: "نسعى إلى تجنب وقوع حرب بين روسيا والناتو"، لافتاً: "سنعزز قوة الردع السريع لحلف الناتو والإنفاق الدفاعي".

كذلك أردف: "سنقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين في ألمانيا"، موضحاً أن ألمانيا لا تفضل المضي في إجراءات أحادية بشأن الحرب في أوكرانيا.

"خسرت الرهان"

بدوره شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن "الحرب في أوكرانيا كارثية ويجب أن نركز على سبل إنهائها".

وقال ماكرون أمام المؤتمر: "روسيا انتهكت مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحربها ضد أوكرانيا"، مضيفاً أن "موسكو تتحمل مسؤولية التداعيات السلبية لحربها في أوكرانيا".

كما تابع: "روسيا فشلت في إضفاء الشرعية على حربها ضد أوكرانيا، وخسرت الرهان على إخضاع أوكرانيا في مدة قصيرة".

إلى ذلك اعتبر أن "مجموعة فاغنر تحولت إلى قوات رسمية بعد فشل الجيش الروسي في تحقيق مكاسب".

"ساعة الحوار لم تحن بعد"

وأكد ماكرون أن "ساعة الحوار مع روسيا لم تحن بعد بسبب تمسك بوتين بخيار الحرب"، لافتاً إلى أن موسكو قابلت دعوات الحوار باستهداف البنية التحتية الأوكرانية.

كما أضاف أن فرنسا تساعد في تقوية دفاعات الجناح الشرقي للناتو.

"الوحدة والعزيمة"

كذلك أوضح أن "الوحدة والعزيمة عاملان مهمان بالنسبة لأوروبا لهزيمة روسيا"، مشدداً على أنه "يجب دعم أوكرانيا لتنفيذ هجوم مضاد يكون داعماً لها في المفاوضات".

وأعلن أيضاً أن أوروبا بحاجة لبرنامج دفاعي مشترك، قائلاً: "أدعم التوجه إلى دعم الدفاعات الجوية في أوروبا، مردفاً: "علينا تعزيز قوة الردع النووي في أوروبا".

تؤثر على أمن العالم

وقبل انطلاق المؤتمر، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على أمن العالم لا القارة فقط.

كما قال إن روسيا تعاني من خسائر كبيرة على الأرض، فيما أكد: "سنواصل تقديم أنظمة دفاع جوي متقدمة لأوكرانيا".

قبل أسبوع من ذكرى 24 فبراير 2022

يأتي المؤتمر قبل أسبوع من ذكرى الرابع والعشرين من فبراير 2022 حين بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وسبق أن قدمت الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة، كميات كبيرة من الأسلحة لكييف وتعهدت بإرسال شحنات إضافية، بما فيها دبابات ثقيلة تطالب بها كييف لمواجهة الهجوم الروسي.

كما ولّد قرار برلين الأخير السماح بإرسال دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بعد أسابيع من التردد، لدى كييف أملاً بالحصول على مزيد من الأسلحة في المستقبل.