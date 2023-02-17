شاهد.. الزلزال يحفر شقوقا عميقة بحقول غازي عنتاب

عقب الزلزال المدمر، رصدت الكاميرات شقوقًا طويلة وعميقة تشكلت عقب كارثة الزلزال في حقول قضاء "إصلاحية" التابع لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأظهرت مشاهد جوية انزلاقًا وشقوقًا طويلة وعميقة وسط الحقول الزراعية بمنطقة فوزي باشا في "إصلاحية"، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف عشرات آلاف القتلى في البلدين. وفق وكالة الأناضول.

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زلزال مزدوج

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

من جهتها، ناشدت الأمم المتحدة أمس الخميس، لجمع أكثر من مليار دولار من أجل مساعدة أكثر من 5 ملايين شخص في تركيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

عشرات آلاف القتلى

إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي إلى أكثر من 40 ألف قتيل حتى اليوم الجمعة، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.