عدّاد الموت لا يتعب.. 45 ألف ضحية بين تركيا وسوريا

مع دخول الكارثة يومها الثاني عشر، لا يتوقف عداد الموت عن العمل حاصداً مزيداً من الضحايا في تركيا وسوريا.

فقد أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الجمعة، أن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية القوية التي وقعت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي ارتفع إلى 39672 ضحية في تركيا.

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45 ألف ضحية حتى الآن

وأضاف أيضا في تصريحات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) الخاصة، إن حوالي 82 ألف بناية إما انهارت أو تضررت بشدة نتيجة للزلزال في بلاده.

بينما بلغ عدد المصابين 105 آلاف حتى الآن.

أما في سوريا، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الآن ما يقارب 5328 منذ وقوع الكارثة، متوزعين بين مناطق النظام والمعارضة في البلاد.

بدورها، أطلقت منظمة الصحة العالمية مناشدة الجمعة، لجمع 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت في بيان، إن المناشدة الأولية تتناول الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين.

كما ناشدت الأمم المتحدة الخميس، العالم لجمع أكثر من مليار دولار لدعم عملية الإغاثة في تركيا، وذلك بعد يومين من إطلاق نداء لجمع 400 مليون دولار للسوريين.

من الأسوأ تاريخياً

يشار إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير عند الساعة الرابعة و17 دقيقة فجراً اعتبر واحداً من أسوأ الكوارث الطبيعية التي مرّت عبر التاريخ.

الحصيلة تحت الركام

وأشارت فرق وكالة فرانس برس إلى أن فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى عدد الشقق السكنية التي دمرها الزلزال الذي يقدر بنحو 264 ألفا ومع بقاء كثيرين في عداد المفقودين.