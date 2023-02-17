رغم الخسائر الفادحة.. فاغنر تسيطر على بلدة شمال باخموت

أكّد قائد مجموعة فاغنر الروسية، فغيني بريغوجين، اليوم الجمعة، أن قواته سيطرت على بلدة باراسكوفييفكا الأوكرانية الواقعة شمال باخموت، والتي تشهد أطول معركة في منطقة دونباس منذ عام.

وأضاف بريغوجين وفق ما نقل مكتبه الإعلامي أنه "رغم الحؤول دون وصول الذخيرة، ورغم الخسائر الفادحة والمعارك الدامية، سيطر رجالنا على بلدة باراسكوفييفكا بشكل كامل".

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أتى ذلك بعد دعوة نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشوك، اليوم، السكان المدنيين في باخموت إلى إخلائها مع تصاعد الهجمات الروسية.

جاء هذا التحذير بعدما تمكنت القوات الروسية في وقت سابق من تطويق باخموت، التي يجري القتال فيها ضد القوات الأوكرانية منذ أسابيع من أجل السيطرة عليها، عبر ثلاثة محاور.

حسم المعركة في مارس

وتوقع قائد مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية يفغيني بريغوجين أمس الخميس السيطرة على باخموت، مركز المعارك الدائرة حاليا في شرق أوكرانيا، في "مارس المقبل أو أبريل، عازيا البطء إلى "البيروقراطية العسكرية".

ومنذ أسابيع تكثف موسكو ضرباتها على باخموت الاستراتيجية، قبيل أيام من طي الحرب التي اندلعت بين الطرفين في 24 فبراير 2022، عامها الأول وقبل هجوم فتاك متوقع أوائل الربيع.

في حين يتوقع أن يسلم الغرب كييف في الأسابيع المقبلة دبابات حديثة ومدرعات وصواريخ بعيدة المدى وهي أسلحة قد تزيد من مشاكل الجيش الروسي، وتساعد الأوكرانيين على صد هجومه.