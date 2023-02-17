مشاهد جديدة للحظة وقوع زلزال تركيا.. رعب لا يوصف

بعد مرور 12 يوما على وقوعه، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى والكثير من الدمار، أظهرت مشاهد جديدة وثقتها كاميرات مراقبة لحظة وقوع الزلزال المدمر في هطاي وعثمانية التركيتين.
وأظهرت صور رجلاً يقف في وسط الشارع لحظة وقوع الزلزال وبدا يترنح يمينا ويسارا إلى أن تشبث في عمود إنارة قريب منه.
مشاهد جديدة وثقتها كاميرات مراقبة للحظة وقوع الزلزال المدمر في هطاي وعثمانية التركيتين قبل نحو 12 يوماً#سوريا#زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #الحدث pic.twitter.com/ktBjSvFafS— ا لـحـدث (@AlHadath) February 17, 2023
كما رصدت كاميرا مراقبة في منزل ذعر الحيوانات الأليفة بالداخل، وبدأت بالقفز من مكانها هربا مما يحدث.
كذلك، وثقت كاميرا لحظات مرعبة في محل متخصص في الإنارة، حيث اهتزت الثريات المعلقة بشكل عنيف وتكسر بعضها وانهار على الأرض.
يذكر أن الزلزال ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر يوم الاثنين 6 فبراير 2023، وبلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
وارتفع عدد القتلى أمس إلى أكثر من 41 ألفاً، وذلك مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين. فقد أعلن مسؤولون ومسعفون أن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها، و3688 في سوريا جراء الزلزال المدمّر، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.
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