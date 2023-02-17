قتيلان بهجوم على مركز شرطة بكراتشي.. و"طالبان باكستان" تتبنى

أعلن مسؤول في شرطة مدينة كراتشي جنوب باكستان مقتل إرهابيين إثنين على الأقل خلال العملية التي تشنها قوات الأمن لتطهير مركز تابع لشرطة المدينة، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود خمسة إرهابيين آخرين يجري التصدي لهم، فيما أعلن المتحدث باسم طالبان الباكستانية المسؤولية عن الهجوم.

وذكرت السلطات الطبية أن 3 أشخاص جرحوا بينهم عنصر من الدرك و شرطي ومدني جراء الإشتباكات بين قوات الأمن و الإرهابيين.

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في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الشرطة أن ما لا يقل عن 7 إرهابيين تمكنوا من التسلل إلى مركز للشرطة يضم مكتبا لرئيس شرطة المدينة الذي صادف وجوده خارج كراتشي، و يقع المركز في أحد الشوراع الرئيسية و أكثرها حيوية في مدينة كراتشي العاصمة التجارية لباكستان.

ويرجح أن بعض الإرهابيين تسللوا من شارع خلفي للمركز فيما تسلل آخرون من البوابة الرئيسية متنكرين بزي قوات الشرطة و مسلحين بأسلحة متطورة.

As per reports 6-8 terrorists attacked KPO. Heavy exchange of fire between police and terrorists is going on. #Karachi pic.twitter.com/k3OP7XdY8b — Thinking Of Karachi (@ThinkingKarachi) February 17, 2023

"إجراءات صارمة"

بدوره، أوضح رئيس وزراء السند، مراد علي شاه، أنه أصدر تعليمات إلى العديد من المديرين التنفيذيين بإرسال قوة شرطة إلى الموقع، وقال إن "الهجوم على مركز شرطة كراتشي غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف"، مطالباً بتقرير أولي من الضابط المعني على الفور.

وذكر رئيس الوزراء أنه يراقب الوضع بنفسه ووجه المسؤولين المعنيين بالقبض على المشتبه بهم.

فيما أعرب محافظ السند كامران تيسوري عن قلقه إزاء الهجوم وطلب تقريراً من المفتش العام للشرطة غلام نبي ميمون.

وأصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ "إجراءات صارمة" ضد الإرهابيين، قائلاً إن الهجوم مدعاة للقلق بالغ الأهمية، وذلك وفق موقع "جيو تي في" المحلي.