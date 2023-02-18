الجيش الروسي: حررنا بلدة غريانيكيفكا في خاركيف بالكامل
أعلن الجيش الروسي، السبت، السيطرة على بلدة في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، حيث تشن قواته هجوماً منذ بضعة أسابيع، بالتوازي مع هجومها في محيط باخموت وفوغليدار.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، وبعد عمليات هجومية نفذتها وحدات مجموعة الغرب، تم تحرير بلدة غريانيكيفكا في منطقة خاركيف بالكامل"، وفق فرانس برس.
أتى ذلك بعد أن كان الجيش الأوكراني قد أشار في تقريره الصباحي السبت إلى أن قرية غريانيكيفكا الصغيرة "قصفت" الجمعة بالمدفعية الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
مئات الآلاف من جنود الاحتياط
يذكر أن البلدة تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي كوبيانسك، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة من خاركيف والتي سيطر عليها الروس في الأيام الأولى للعملية العسكرية، قبل عام.
بعدها استعاد الأوكرانيون مدينة كوبيانسك في سبتمبر، التي كانت تضم قبل الحرب حوالي 30 ألف نسمة، بعد هجوم مضاد خاطف.
ومنذ أيام عدة، عادت قوات موسكو معززة باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، إلى الهجوم في هذه المنطقة.
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