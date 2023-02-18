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أنتوني بلينكن - رويترز
أنتوني بلينكن - رويترز

بلينكن: مسألة الحوار مع روسيا متروكة لأوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن مسألة الحوار مع روسيا متروكة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف قادرة على اتخاذ القرار الصائب بشأن السلام مع موسكو.

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"عدم التهاون مع روسيا"

وشدد خلال جلسة نقاشية حضرها وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، على ضرورة عدم التهاون مع ما تفعله روسيا في أوكرانيا.

واعتبر أن أي ضمانات أمنية للحل في أوكرانيا يجب أن تتضمن عدم هجوم روسي آخر على أي دولة.

"أفضل ضمان"

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني إن "النصر بالنسبة لكييف هو عودة كل أراضينا والتعويض"، مضيفا "علينا ضمان عدم اعتداء روسيا على أي دولة في أوروبا".

كما اعتبر أن أفضل ضمان يقدم لكييف هو انضمامها للناتو.

في السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن بلاده عرضت مساعدة دول أخرى ترغب في إرسال طائرات إلى أوكرانيا الآن، بينما دعا الحلفاء إلى الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

"مساعدة بطرق أخرى"

وانضم سوناك إلى رئيسي الوزراء البريطانيين السابقين بوريس جونسون وليز تراس في تقديم دعم قوي لأوكرانيا، يشمل تسليم أسلحة وتدريب القوات.

وترفض بريطانيا حتى الآن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا لكن سوناك قال اليوم السبت إن بلاده تسطيع المساعدة بطرق أخرى.

وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن "ستدعم بريطانيا بكل سرور الدول الأخرى القادرة على توفير الطائرات فورا".

وذكر أيضا أن الحلفاء الغربيين يجب أن يبحثوا عن طريقة تضمن أن تدفع روسيا أموالا في إعادة إعمار أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

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