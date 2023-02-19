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أحدَ الطرق المدمرة بفعل الزلازل في محيط مدينة غازي عنتاب
زلزال تركيا

بعد 13 يوماً على الزلزال.. هزة جديدة تضرب وسط تركيا

فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا خصوصا في المناطق الجبلية

دبي - العربية.نت
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بعد مرور 13 يوماً على الزلزال الكارثي الذي ضرب قبل أسبوعين، جنوب تركيا وشمال سوريا، لم تتوقف الهزّات الارتدادية في تلك المنطقة.

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فقد أفاد المرصد الأورو-متوسطي للزلازل مساء السبت، بحدوث هزة أرضية جديدة بقوة 5.4 درجة شمال غرب مدينة غازي عنتاب بجنوب تركيا.

وقال المرصد إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 125 كيلومترا من المدينة.

كما ذكر تلفزيون (تي.آر.تي) التركي الرسمي أن هزة ارتدادية أخرى بقوة 5.1 درجة وقعت في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد.

مخاوف من انهيارات جديدة

وبينما لا تزال بعض الهزات الارتدادية تتوالى في تركيا منذ وقوع الزلزال المدمّر، تتزايد المخاوف من انهيارات أخرى للأبنية المهترءة أصلاً.

فالبنايات المتصدعة في منطقة أدي يمان التركية باتت مهددة بالانهيار مع توالي تلك الهزات، ما يزيد الوضع سوءاً، وفي مدينة إصلاحية بغازي عنتاب نصف المباني دمر بالكامل جراء الزلزال.

إحدى أسوأ كوارث المنطقة

يشار إلى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة وضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير عند الساعة الرابعة و17 دقيقة فجراً اعتبر واحداً من أسوأ الكوارث في المنطقة.

وأشارت فرق وكالة فرانس برس إلى أن فرص النجاة تراجعت حول مركز الزلزال شمالا في المناطق الجبلية مثل كهرمان مرعش وحتى المناطق الثلجية في البستان وأديامان، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر ليلا.

كما من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا ارتفاعا كبيرا بالنظر إلى عدد الشقق السكنية التي دمرها الزلزال الذي يقدر بنحو 264 ألفا ومع بقاء كثيرين دون حسّ أو خبر.

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