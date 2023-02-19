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السفارة الأذربيجانية في طهران - رويترز
إيران وأذربيجان

رئيس أذربيجان يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على سفارة بلاده

التصريحات العلنية جاءت في مؤتمر ميونيخ للأمن

بندر الدوشي - واشنطن
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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن "المؤسسة الإيرانية" تقف وراء الهجوم المسلح على سفارة بلاده في طهران الشهر الماضي، والذي قتل فيه ضابط أمن وأصيب اثنان آخران.

إلهام علييف
إلهام علييف

وفي أول انتقاد مباشر للسلطات في طهران بشأن الحادث، قال علييف إن تقاعس الشرطة عن التصرف على الفور لوقف المسلح، وحقيقة أن التلفزيون الحكومي أجرى مقابلة مع المهاجم بعد فترة وجيزة من اعتقاله يشير إلى أنه "أرسل من قبل بعض فروع المؤسسة الإيرانية".

وأغلقت أذربيجان سفارتها وأجلت موظفيها وعائلاتهم ردا على ما وصفته بالهجوم الإرهابي. وقال علييف للصحافيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، إن تطبيع العلاقات مع إيران سيعتمد على تحقيق شفاف سيحاسب المسؤولين.

واحتجزت الشرطة الإيرانية المسلح بعد هجوم 27 يناير/كانون الثاني، وقال ممثلو الادعاء إن تحقيقا أوليا أظهر أنه تصرف بدوافع شخصية، وهو تفسير رفضته أذربيجان.

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ووقع الهجوم غير المسبوق على السفارة مع تصاعد التوترات بين إيران وأذربيجان بشأن قضايا من بينها علاقات باكو مع إسرائيل وصراعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية.

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