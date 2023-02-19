رئيس وزراء المجر يحذر: أوروبا تتأرجح على شفا الحرب!

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الأحد، إن أوروبا أصبحت تنجذب بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا وتقترب من الانزلاق إليه، و"تتأرجح على شفا الحرب".

وقال أوربان: "أوروبا تنجرف نحو الحرب، إنها تتأرجح على حبل رفيع، في الواقع إنها بالفعل في حالة حرب بالوكالة"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تزود أوكرانيا بالأسلحة وتدرب أفراد الجيش الأوكراني، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قد تتجه إلى حد إرسال "قوات حفظ سلام" لكييف.

وقال: "قريبا سنسمع عما يسمى قوات حفظ السلام"، محذرا من أن أوروبا "تتأرجح على شفا الحرب" وتضع نفسها في موقف خطير للغاية.

وأضاف أوربان: "خطر الانجراف نحو الحرب أصبح ثابتا. بدأ الأمر بتزويد الخوذات ثم ظهرت معدات عسكرية والآن وصل الأمر إلى الدبابات".

كما أشار رئيس وزراء المجر إلى أن بودابست اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، و"الناتو" والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري.

وشدد على أن المجر ترغب في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها "لا تملك القوة للقيام بذلك".

ودعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولنبرغ، الدول الأعضاء إلى مضاعفة الدعم العسكري لأوكرانيا. وقال: "يجب أن نضاعف من دعمنا لكييف لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحضر للسلام بل للمزيد من الهجمات".

كما أضاف في الكلمة التي ألقاها أمس السبت: "بوتين يحشد آلاف الجنود ويتواصل مع إيران وكوريا الشمالية للحصول على الأسلحة".

إلى ذلك، اعتبر أن بعض الدول تخشى أن تؤدي الأسلحة الإضافية إلى مزيد من التصعيد، إلا أنه رأى "أن لا شيء من دون مخاطر ويجب ألا يسمح العالم لبوتين بالفوز". وقال: "ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في آسيا غداً".