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مشاهد من أوكرانيا - رويترز من 5
مشاهد من أوكرانيا - رويترز
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روسيا و أوكرانيا

صواريخ حرارية روسية تدك معسكراً أوكرانياً بلوغانسك.. وحرب شوارع قرب باخموت

المخابرات البريطانية: عدد قتلى الجنود الروس وصل 60 ألفاً.. والإصابات ضمن قوات فاغنر تجاوزت 50%

العربية.نت، بندر الدوشي، رائد الأغبر، وكالات
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أيام قليلة وتتم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الأول. وتحتدم المعارك بين الجانبين، اليوم الأحد، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من حلفائها.

وفي آخر التطورات الميدانية، دمر الجيش الروسي معسكراً للقوات الأوكرانية في لوغانسك بصاروخين حراريين من نظام قاذف اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسيبك"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية سيطرت على بلدة غرينكوفكا في مقاطعة خاركوف، مؤكدة وقوع عشرات القتلى بصفوف القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة باخموت من الناحية الشمالية وتلتحم مع القوات الأوكرانية في نفس المحور الشمالي بقتال شوارع في بلدة بيريخوفكا، وتشير مصادر عسكرية إلى أن القوات الأوكرانية تحاول صد الهجوم الروسي بكل ما استطاعت من قوة في قرية بيريخوفكا وسط قصف عنيف من القوات الخاصة الروسية التي لا تتوقف عن قصف جميع جوانب مدينة باخموت، في محاولة للدخول إلى العمق لتحقيق إنجاز.

في المقابل، أفاد مراسلنا بأن أعداد الضربات الأوكرانية على مقاطعة دونيتسك انخفضت إلى حد غير مسبوق، حيث قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وضواحيها يوم أمس بـ45 قذيفة وصاروخا، ويرجع ذلك الانخفاض حسب المراقبين إلى نقص الذخيرة عند الجيش الأوكراني بسبب قصف الروس مستودعات الذخيرة في دونيتسك.

وتزامنا، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت، في الساعة الأولى من صباح الأحد، منطقة كييفسكي في دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا.

وأوضح البيان أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت عند الساعة 00:45 خمس قذائف من عيار 155 ملم على بلدة ياسينوفاتايا، كما عاودت في الساعة 00:55 بقصف مرة أخرى حي كييفسكي في مدينة دونيتسك، وأطلقت 3 قذائف من نفس العيار.

يشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف في أوكرانيا.

هذا وكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن عدد القتلى في صفوف الجنود الروس في الحرب في أوكرانيا قد يصل إلى 60 ألفًا، وفقًا لمعلومات استخبارية جديدة كشفتها المملكة المتحدة.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث جديد أن القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية والمتعاقدين الخاصين قد تكبدوا على الأرجح ما بين 175 ألفًا و 200 ألف إصابة ووفاة منذ بداية الحرب.

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وتشير المعلومات الاستخبارية إلى مقتل ما بين 40 و60 ألف جندي. وأكدت الوزارة أن النسبة مرتفعة بسبب "توفير طبي بدائي" أو ضعف الخدمات الطبية داخل معظم القوات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن مجموعة "فاغنر" نشرت أعدادًا كبيرة من الجنود للقتال في الحرب، ومن المحتمل أن يكون لديها معدل إصابات يصل إلى 50%.

ويأتي تقرير المخابرات البريطانية في الوقت الذي أعلنت فيه نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس أن الولايات المتحدة قد قررت رسميًا أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

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