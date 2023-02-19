مشرعون: أوكرانيا تضغط على الكونغرس الأميركي من أجل مقاتلات إف-16

قال مشرعون إن مسؤولين أوكرانيين يطالبون أعضاء الكونغرس الأميركي بالضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف، وأكدوا أن من شأن الطائرات تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب وحدات الصواريخ الروسية بصواريخ أميركية الصنع.

وجاءت المطالبات مطلع الأسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن خلال محادثات بين مسؤولين أوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأعضاء ديمقراطيين وجمهوريين من مجلسي الشيوخ والنواب.

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وقال السناتور مارك كيلي لرويترز مساء أمس السبت "أخبرونا بأنهم يريدون (طائرات إف-16) لسحق الدفاعات الجوية للعدو ليتسنى لهم إطلاق مسيّراتهم" خلف خطوط المواجهة الروسية.

ومارك كيلي هو رائد فضاء سابق حلق بمقاتلات تابعة للبحرية الأميركية في معارك.

وكان بايدن رد بكلمة "لا" الشهر الماضي حينما سُئل إن كان سيوافق على طلب أوكرانيا بإرسال طائرات إف-16 من تصنيع لوكهيد مارتن.

وقال كيلي وثلاثة مشرعين تحدثوا إلى رويترز بشأن مشاوراتهم مع المسؤولين الأوكرانيين إنهم يعتقدون أن الدعم يتزايد في الكونغرس لتزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 .

وأيام قليلة وتتم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الأول. وتحتدم المعارك بين الجانبين، اليوم الأحد، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري واللوجستي من حلفائها.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن القوات الأوكرانية استهدفت أحياء مدينة دونيتسك، صباح اليوم، بزخات الصواريخ البولندية والتشيكية من طراز "فامبير"، حيث استهدف القصف أحياء فارشيلفسكي وكيفسكي وكاليننسكي وسط العاصمة، وقصفت عشرات الصواريخ مناطق حيوية في المدينة، وسط سماع دوي الدفاعات الجوية الروسية ولا أنباء عن قتلى وجرحى حتى الآن.

وبالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير منظومة رادار أميركية الصنع بالإضافة إلى مخازن ذخيرة ونقطة تمركز للطائرات المسيّرة تابعة للجيش الأوكراني.