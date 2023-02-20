اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إنقاذ شخصين من عائلة واحدة من تحت الأنقاض بعد 9 أيام على الزلزل
أرشيفية
زلزال تركيا

أردوغان: إنقاذ ما يزيد عن 114 ألف شخص من تحت أنقاض الزلزال

وقال الرئيس التركي "في غضون عام سننقل مواطنينا القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة"

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فرق الإغاثة تمكنت حتى اليوم الاثنين من إنقاذ 114834 شخصا من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير/شباط.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله إن أعمال تحديد حجم الأضرار على وشك الانتهاء، مضيفا أن السلطات تمكنت من تدبير المأوى لمليون و684 ألفا من المتضررين من الزلزال.

شقق دائمة

وقال الرئيس التركي "في غضون عام سننقل مواطنينا القاطنين في الخيم والمنازل سابقة التجهيز إلى شقق دائمة".

نائب تركي يكيل الاتهامات للحكومة التركية: أين أموال ضريبة الزلزال؟ العرب والعالم خاص نائب تركي يكيل الاتهامات للحكومة التركية: أين أموال ضريبة الزلزال؟
يونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا العرب والعالم زلزال تركيا يونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا



وأوضح قائلا إن الحكومة تهدف في المرحلة الأولى لتخصيص 100 ألف منزل سابق التجهيز في منطقة الزلزال، مع إمكانية رفع العدد إلى 200 ألف إذا اقتضى الأمر.

وذكر الرئيس التركي أنه سيتم تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار ليرة لجميع المناطق المنكوبة خلال فبراير/شباط في صورة دعم للوقود والأسمدة.

وقام الرئيس التركي بزيارة إلى ولاية هطاي لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقال أردوغان إن هطاي هي الأكثر تضررا من الزلزال، مضيفا أن هناك ضحايا ومفقودين ما زالوا تحت الأنقاض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روبوت مايكروسوفت "سيدني": أنا إنسان وأرغب في أن أكون على قيد الحياة روبوت مايكروسوفت "سيدني": أنا إنسان وأرغب في أن أكون على قيد الحياة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط