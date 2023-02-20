ارتفاع حصيلة الزلزال بتركيا لـ41 ألفاً.. وبلينكن يعد بمساعدات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساء الأحد أن عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد في السادس من فبراير ارتفع إلى 41020 في تركيا وحدها.

وجاء في بيان لإدارة الكوارث: "وصل عدد القتلى إلى 41020 شخصاً في 10 مقاطعات في تركيا، وعمليات البحث والإنقاذ مستمرة".

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وفي وقت سابق من الأحد كانت إدارة الكوارث قد أعلنت إنهاء عمليات البحث والإنقاذ في معظم المناطق المنكوبة.

يأتي هذا بينما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الأحد عن تخصيص الولايات المتحدة لمبلغ 100 مليون دولار كمساعدات موجهة للمنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "المساعدات الإنسانية الأميركية التي تهدف إلى تقديم الدعم فيما يتعلق بالزلزال ستصل إلى 185 مليون دولار".

وأوضح بلينكن أن الأموال ستترسل على وجه الخصوص لمساعدة المنظمات غير الحكومية العاملة في تركيا وسوريا.

هذا وقام بلينكن بجولة على متن مروحية الأحد لتفقد الأضرار في واحدة من أكثر الولايات التركية تضرراً جراء الزلزال.



لقاء بلينكن بممثلين عن الخوذ البيضاء لقاء بلينكن بممثلين عن الخوذ البيضاء

وقال بلينكن بعد جولة المروحية: "عندما ترى حجم الضرر وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمرت ستدرك أن الأمر سيستغرق جهوداً جبارة لإعادة الإعمار".

في سياق متصل أعلن بلينكن على تويتر أنه التقى مع ممثلين عن منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خلال زيارته الحالية إلى تركيا.

وأضاف بلينكن أن واشنطن "تفخر" بدعم الخوذ البيضاء والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

من جانبها، أكدت منظمة الخوذ البيضاء أن ممثليها ناقشوا مع بلينكن الاستجابة للزلزال في شمال غرب سوريا والأوضاع الإنسانية وسبل دعم المدنيين المتضررين وآليات تحقيق التعافي المبكر.

وذكرت المنظمة الإنسانية على تويتر أن نائب مدير الخوذ البيضاء فاروق حبيب ثمّن خلال اللقاء "أهمية الدعم المباشر الذي تم تقديمه على نحو عاجل بما يدعم عمليات التعافي المبكر وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة".