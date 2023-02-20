كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين وتأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول "رصد جيشنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من سوكتشون في مقاطعة جنوب بيونغان".

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من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الياباني صباح الاثنين عبر تويتر إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي".

وقال خفر سواحل اليابان بعد فترة وجيزة إن المقذوف "يبدو أنه سقط بالفعل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وكانت كوريا الشمالية قد أكدت الأحد أنها أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات (ICBM) السبت في تحذير لواشنطن وسيول مؤكدةً أن نجاح هذا الاختبار "المفاجئ" دليل على "قدراتها على شن هجوم نووي مضاد وفتاك".

ورداً على ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي تنظيم مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة، شاركت فيها طائرات الشبح وقاذفة أميركية بعيدة المدى واحدة على الأقل من طراز "بي-1بي".

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ اليابان أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأحد.

وأتت التجربة الصاروخية في وقت تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تمارين محاكاة الأسبوع المقبل في واشنطن والبحث في إجراءات ينبغي اتخاذها في حال استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي.

وهددت بيونغ يانغ الجمعة بالتحرك بقوة "غير مسبوقة" حيال المناورات الأميركية والكورية الجنوبية المقبلة إذ ترى فيها تدريباً على نزاع مسلح وسبباً في تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.