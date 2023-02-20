الكرملين يصف العلاقات الحالية بين روسيا ومولدوفا بالـ"متوترة للغاية"
شددت مولدوفا على ضرورة انسحاب قوات حفظ السلام الروسية من جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها
أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين موسكو وكيشينا تشهد توترا كبيرا، مضيفا أن موقف الحكومة المولدوفية المعادي لروسيا يضر بالعلاقات الثنائية.
وقال بيسكوف: "علاقاتنا مع مولدوفا متوترة للغاية، وتركز القيادة المولدوفية، على كل شيء معاد لروسيا، وتنزلق إلى الهستيريا المعادية لها، كما أن غياب الموقف البناء لا يساعد مولدوفا نفسها، بل يضر بعلاقاتنا الثنائية".
وتعليقا على تصريحات رئيس وزراء مولدوفا الجديد، دورين ريسين بشأن نزع سلاح ترانسنيستريا وانسحاب قوات حفظ السلام الروسية، قال بيسكوف: "أوصي نظراءنا في مولدوفا بتوخي الحذر الشديد في الإدلاء بمثل هذه التصريحات".
وفي 16 فبراير الجاري، شدد رئيس الوزراء المولدوفي على ضرورة انسحاب قوات حفظ السلام الروسية من جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها.
-
حركة النهضة: السلطات استدعت راشد الغنوشي للتحقيقالشرطة التونسية اعتقلت الخميس الماضي القيادي بحركة النهضة والمدير السابق لمكتب راشد الغنوشي، فوزي كمون المغرب العربي
-
في زيارة مفاجئة.. بايدن يتجول مع زيلينسكي في شوارع كييفأفاد مراسل "العربية" بأن بايدن زار حائطاً تذكارياً لقتلى الجيش الأوكراني في كييف، في حين عقد مع زيلينسكي اجتماعاً في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف العرب والعالم
-
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 32 شخصا وكيانين إيرانيينعقوبات على 10 إيرانيين ستطال "قضاة وعاملين في السجن ومن يحكمون بالإعدام" إيران