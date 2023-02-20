بايدن: روسيا أرادت إزالة أوكرانيا من الخريطة.. والآن كييف ما زالت صامدة

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة، خلال قيامه بزيارة مفاجئة إلى كييف حيث التقى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً دعم الولايات المتحدة "الثابت" للبلاد في مواجهة الغزو الروسي.

"قبل عام كان العالم ينتظر سقوط #كييف، بعد عام لا تزال واقفة. كييف استولت على جزء من قلبي".. جزء من خطاب الرئيس الأميركي في كييف في الذكرى الأولى لـ #الحرب_الروسية_الأوكرانية #بايدن #أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/0TLVP6Qn1z — العربية (@AlArabiya) February 20, 2023

وقال الرئيس بايدن، بحسب بيان نشره البيت الأبيض، أنه سيعلن عن تسليم دفعة جديدة من العتاد، بما فيها ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع والرادارات، للمساعدة في "حماية الشعب الأوكراني من القصف الجوي".

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وأشار الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن ستعلن لاحقا عن عقوبات إضافية على الشركات والأفراد الذين يحاولون التهرب من العقوبات أو دعم آلة الحرب الروسية.

شاهد.. تجول الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني بعد زيارة #بايدن لحائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في #كييف #العربية pic.twitter.com/QmMMGnX27y — العربية (@AlArabiya) February 20, 2023

وقال بايدن إنه كان يتحدث مع زيلينسكي هاتفيا قبل عام أثناء بداية الهجوم الروسي. وأشار إلى أن كييف لها مكانة خاصة في قلبه، مؤكداً بالقول: "قبل عام كان العالم ينتظر سقوط كييف.. والآن لا تزال صامدة".

وقبيل أيام من إتمام عام كامل على النطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شدد الرئيس الأميركي على أن أوروبا تشهد أكبر حرب منذ 75 عاما، مؤكداً أن الأميركيين يرون العدوان الروسي كتهديد للعالم كله، مشيراً إلى أن روسيا كانت تريد إزالة أوكرانيا من الخريطة.

وأعلن بايدن عن تقديم المزيد من ذخيرة هيمارس وجافلين إلى أوكرانيا، كما سيقدم بالتعاون مع الكونغرس مليارات الدولارات لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا عن زيارة بايدن، قائلا إن من المهم "ألا نرى الدعم والتضامن الشفهي فحسب، بل كذلك وجود شركائنا الرئيسيين في كييف".