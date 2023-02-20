تسونامي.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بالابتعاد عن شاطئ البحر

طلبت الرئاسة التركية من السكان الابتعاد عن السواحل في هاتاي خشية ارتفاع مستوى مياه البحر بعد الزلزال، كما طلبت إدارة الكوارث التركية الابتعاد عن الشواطئ فورا.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: "نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سنتيمترا بعد الزلازل، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر".

ويذكر أنه بعد زلزال 6 فبراير، غمرت المياه جزء من شوارع مدينة إسكندرون بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

صور جديدة متداولة للحظة وقوع الزلزال في #هطاي بـ #تركيا .. وإدارة الكوارث التركية تدعو المواطنين للابتعاد عن المباني الآيلة للسقوط#زلزال_تركيا_وسوريا#العربية pic.twitter.com/0ixahDG1ey — العربية (@AlArabiya) February 20, 2023

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، عن تفعيل تحذير من حدوث تسونامي في تركيا واليونان وفرنسا وإيطاليا.

كما طالبت إدارة ولاية مرسين التركية، المواطنين بالابتعاد عن ساحل البحر بعد الزلزال محذرة من مخاطر ارتفاع مستواه.

زلزال يضرب ولاية هاتاي

نشرت وكالة الأناضول التركية اللحظات المروعة الأولى، التي ضرب فيها الزلزال ولاية هاتاي التركية مساء الاثنين.

وأظهر الفيديو هلع السكان أثناء ضرب الزلزال، الذي وثقته كاميرا في الشارع، أظهرت اهتزاز سيارة كبيرة بشكل قوي، وكذلك اهتزاز عامود الإضاءة.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن هذه هي اللقطات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين، وجاء بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

يذكر أنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.

وشعر بالهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا، سكان لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والقاهرة.