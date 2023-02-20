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This picture taken on August 10, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on August 14, 2022 shows Kim Yo Jong, the sister of North Korea's leader Kim Jong Un, speaking at the National Emergency Prevention General Meeting in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong Un declared a shining victory over Covid-19 as his sister revealed he had fallen ill during the outbreak, which she blamed on Seoul, state media said on August 11. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / SOUTH KOREA OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT
كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي
كوريا الشمالية

شقيقة كيم: استخدام المحيط الهادئ كميدان رماية يتوقف على أميركا

كيم يو جونغ أكدت أن كوريا الشمالية تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأميركي في المنطقة

العربية.نت
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قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن استخدام المحيط الهادئ "كميدان رماية" يتوقف على الولايات المتحدة، وذلك بعد إطلاق صاروخين باليستيين آخر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية الاثنين إن بيونغ يانغ تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأميركي في المنطقة.

وحذرت من "إجراءات مضادة موازية" للمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية. وأضافت: "زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميداناً للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية".

يأتي هذا بينما أطلقت كوريا الشمالية الاثنين صاروخين باليستين، في ثاني تجربة تجريها في أقل من 48 ساعة.

هذا وكانت كوريا الشمالية قد أكدت الأحد أنها أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات (ICBM) السبت في تحذير لواشنطن وسيول مؤكدةً أن نجاح هذا الاختبار "المفاجئ" دليل على "قدراتها على شن هجوم نووي مضاد وفتاك".

الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت
الصاروخ العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى العرب والعالم كوريا الشمالية كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى

ورداً على ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي تنظيم مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة، شاركت فيها طائرات الشبح وقاذفة أميركية بعيدة المدى واحدة على الأقل من طراز "بي-1بي".

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ اليابان أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأحد.

وأتت التجربة الصاروخية في وقت تستعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء تمارين محاكاة الأسبوع المقبل في واشنطن والبحث في إجراءات ينبغي اتخاذها في حال استخدام بيونغ يانغ السلاح النووي.

وهددت بيونغ يانغ الجمعة بالتحرك بقوة "غير مسبوقة" حيال المناورات الأميركية والكورية الجنوبية المقبلة إذ ترى فيها تدريباً على نزاع مسلح وسبباً في تدهور الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

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