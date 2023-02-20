قطار مدرع ومخبأ سري.. كيف تتم حماية الرئيسين بوتين وزيلينسكي؟
بوتين يستعمل القطار خلال تنقلاته في جميع أنحاء روسيا والوصول إلى قصوره الخاصة.. وزيلينسكي يحتمي تحت الأرض في مخبأ سري يطلق عليه اسم "بنكوفا"
خلال فترة الحرب، تُفرض حراسة مشددة على زعماء البلدان المتحاربة. الأمر لا يختلف بالنسبة للرئيسين الروسي والأوكراني، حيث تقترب الحرب بين البلدين على إتمام عامها الأول خلال أيام قليلة. فبين قطار الرئيس روسي فلاديمير بوتين المدرع ومخبأ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السري، تباينت وسائل الحماية، في وقت تستمر فيه المعارك الضارية وحرب الشوارع.
فبين كييف وموسكو اختلفت وسائل الحماية المخصصة لزعيمي البلدين زمن الحرب. الرئيس بوتين يستعمل القطار خلال تنقلاته في جميع أنحاء روسيا والوصول إلى قصوره الخاصة.
القطار مطلي باللونين الأحمر والرمادي، ما يجعله كأي قطار ركاب عادي. هو عبارة عن عربة رئاسية بها غرفة نوم، بالإضافة إلى مقصورة مجهزة بمعدات الاتصالات المتطورة.
تكلف بناؤه أكثر من 13 مليون دولار. ويقال إن الرئيس الروسي مقتنع بأن السفر فيه أكثر أمانًا من ركوب الطائرات التي يسهل تتبعها.
الحكاية مختلفة في كييف، حيث يحتمي الرئيس زيلينسكي تحت الأرض في مخبأ سري، يطلق عليه اسم "بنكوفا".
وهو كتلة خرسانية من المكاتب المحاطة بحلقة من الفولاذ، تصطف حوله نقاط التفتيش مع حراس مسلحين لا يسمحون بدخول أي شخص سوى من لديهم تصريح بذلك.
ويطلب الجنود من الموجودين كلمات مرور سرية تتغير يوميا، وغالبا ما تكون عبارات يصعب على الروس نطقها.
استخدمه زيلينسكي وأعضاء حكومته خلال سيطرة الجيش الروسي على بلدات مجاورات لكييف، بعد ذلك تغيرت الخطة وخرج زيلينسكي ومن معه.
-
بهذه الطريقة.. حاولت موسكو حماية نفسها من هتلرالعديد من المسؤولين العسكريين السوفييت عارضوا فكرة التخلي عن خط ستالين وتحدثوا عن إمكانية اعتماده كخط دفاعي ثانٍ بعمق البلاد الأخيرة
-
"روبرت دي نيرو وعمر الشريف".. محمد رمضان يفجر مفاجآت حول بداياتهكشف للعربية.نت عن كواليس مسلسل "العمدة" الذي يشارك به في السباق الرمضاني ثقافة وفن
-
العثور على جثة امرأة احتار باختفائها حتى رئيس وزراء بريطانياإنجليزية عادية أصبحت الشغل الشاغل للبريطانين منذ اختفت قبل 23 يوماً في قرية بأرياف انجلترا الأخيرة
-
انحسار مياه البحر يحدث ضجة بلبنان ومصر.. وخبراء يوضحونالمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، أصدر بياناً توضيحياً حول الظاهرة مصر