كبير دبلوماسيي الصين يزور موسكو بعد طرح خطة للسلام بأوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا ذكر أن دور الوساطة الصيني يمكن أن يكون رادعاً لتصرفات روسيا
يزور كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، موسكو، اليوم، بعد جولة أوروبية أعلن خلالها عن خطة صينية للسلام في أوكرانيا.
ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، فإن زيارة وانغ يي لروسيا ستوفر فرصة للبلدين لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولم تحدد وزارة الخارجية ما إذا كان كبير الدبلوماسيين الصينيين، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، ذكر قبل يومين أن دور الوساطة الصيني في الأزمة الأوكرانية، يمكن أن يكون بمثابة رادع لتصرفات روسيا.
وقال كوليبا في مقطع فيديو نشرته صحيفة "سترانا" على "تليغرام": "نعتقد أن الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في ردع النوايا العدوانية لأفعال روسيا، مع مراعاة العلاقات القائمة بين الصين وروسيا".
وأشار إلى أنه يتطلع إلى المحادثة مع وانغ يي، التي ستعقد في ميونيخ، لكن حسب قوله، لا يمكن أن تستند أي اتفاقيات إلى تنازلات إقليمية من قبل أوكرانيا.
في وقت سابق، قال وانغ يي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والحوار بشأن القضية الأوكرانية.
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