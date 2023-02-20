اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE PHOTO: Printed Chinese and Canada flags are seen in this illustration, July 21, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
علما كندا والصين
الصين

كندا تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها.. وبكين: "إنه افتراء"

وصفت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر هذه المزاعم، التي وردت في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، بأنها "افتراء"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا وفق ما جاي في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء".

وأعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي غلوب أند مايل" استناداً إلى وثائق سرية.

وأشارت السلطات الصينية خصوصاً إلى أن بكين كررت "مراراً" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال" وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.

وبحسب تقارير للاستخبارات الكندية اطلعت عليها صحيفة "ذي غلوب أند مايل"، استخدم النظام الصيني بعض دبلوماسييه في تنفيذ حملات تضليل تهدف إلى إعادة انتخاب حكومة أقلية بقيادة الليبراليين عام 2021 وإضعاف فرص المرشحين المحافظين.

ولدى سؤاله عن الموضوع الجمعة، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الانتخابات الأخيرة التي فازت بها حكومته "نزيهة"، مع اعترافه بأنه "على علم" منذ سنوات بمحاولات صينية للتدخل في العملية الديمقراطية الكندية.

ترودو يدلي بصوته في انتخابات 2021
ترودو يدلي بصوته في انتخابات 2021
زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر "فادحة" في شرق أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر "فادحة" في شرق أوكرانيا

وتبحث لجنة برلمانية في أوتاوا في مزاعم حول تدخل الصين في الحملة الانتخابية لعام 2019 لدعم 11 مرشحاً معظمهم من اللبراليين.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا المديرة المالية لشركة "هواهوي" مينغ وانتشو عام 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة.

كما تم الأسبوع الماضي إسقاط أربعة أجسام طائرة - أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني - فوق الولايات المتحدة وكندا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية إضراب تجاري في مخيم شعفاط الفلسطيني ردا على حملة الاعتقالات الإسرائيلية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط