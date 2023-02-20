كندا تتهم الصين بالتدخل في انتخاباتها.. وبكين: "إنه افتراء"
وصفت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر هذه المزاعم، التي وردت في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، بأنها "افتراء"
استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا وفق ما جاي في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء".
وأعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي غلوب أند مايل" استناداً إلى وثائق سرية.
وأشارت السلطات الصينية خصوصاً إلى أن بكين كررت "مراراً" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال" وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.
وبحسب تقارير للاستخبارات الكندية اطلعت عليها صحيفة "ذي غلوب أند مايل"، استخدم النظام الصيني بعض دبلوماسييه في تنفيذ حملات تضليل تهدف إلى إعادة انتخاب حكومة أقلية بقيادة الليبراليين عام 2021 وإضعاف فرص المرشحين المحافظين.
ولدى سؤاله عن الموضوع الجمعة، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الانتخابات الأخيرة التي فازت بها حكومته "نزيهة"، مع اعترافه بأنه "على علم" منذ سنوات بمحاولات صينية للتدخل في العملية الديمقراطية الكندية.
وتبحث لجنة برلمانية في أوتاوا في مزاعم حول تدخل الصين في الحملة الانتخابية لعام 2019 لدعم 11 مرشحاً معظمهم من اللبراليين.
وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا المديرة المالية لشركة "هواهوي" مينغ وانتشو عام 2018 بناء على طلب من الولايات المتحدة.
كما تم الأسبوع الماضي إسقاط أربعة أجسام طائرة - أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني - فوق الولايات المتحدة وكندا.
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